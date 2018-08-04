Эмболо намекнул на переход в "Локомотив"

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Эмболо намекнул на переход в "Локомотив"

Форвард "Шальке" Брель Эмболо может перейти в "Локомотив".

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" уже достигли договоренности по трансферу 21-летнего швейцарца и теперь футболист попрощался с командой.

"Спасибо. Чао" - написал Эмболо в своём инстаграме.

 

Danke Ciao Jubel #favelaaaajubel#stuart#vatoslocos

Публикация от Breel Donald Embolo (@breelembolo97)

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