Эмболо: "Я давно ждал возвращения на поле"

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Эмболо: "Я давно ждал возвращения на поле"

Нападающий "Шальке" Брель Эмболо впервые за последние 10 месяцев вышел на поле, сыграл в товарищеском матче против "Гютерсло". 

"Это особенный день для меня. Я давно ждал возвращения на футбольное поле. Я замечательно чувствую себя", – приводит слова Эмболо официальный сайт Бундеслиги. 

В последний раз хавбек выходил на поле 15 октября 2016 года и получил перелом ноги. 

Напомним, что 20-летний Эмболо перешел в "Шальке" из "Базеля" летом 2016 года за 22,5 миллиона евро.

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