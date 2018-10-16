Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба или из носков

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев могут играть футбол даже в СИЗО.

В частности, он посоветовал игрокам сделать мяч из хлеба или носков.

"Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы. А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары", - сказал он.

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