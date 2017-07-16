Эменало: "Несмотря на юный возраст, Бакайоко уже имеет богатый опыт"

Теги челситьемуэ бакайокомонако

Эменало: "Несмотря на юный возраст, Бакайоко уже имеет богатый опыт"

Технический директор "Челси" Майкл Эменало высказался о трансфере хавбека "Монако" Тьемуэ Бакайоко.

"Тьемуэ блестяще выступал в "Монако" и помог ему стать одной из лучших команды в Европе в прошлом сезоне. Мы рады приветствовать его в "Челси". Несмотря на юный возраст, он уже имеет богатый опыт и выиграл медали французского чемпионата, а также дошел до заключительных стадий Лиги чемпионов. Считаем, что он значительно усилит нашу команду" - приводит слова Эменало официальный сайт клуба.

Читайте также: Бакайоко: "Я вырос, наблюдая за матчами "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов