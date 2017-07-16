Эменало: "Несмотря на юный возраст, Бакайоко уже имеет богатый опыт"

Технический директор "Челси" Майкл Эменало высказался о трансфере хавбека "Монако" Тьемуэ Бакайоко.

"Тьемуэ блестяще выступал в "Монако" и помог ему стать одной из лучших команды в Европе в прошлом сезоне. Мы рады приветствовать его в "Челси". Несмотря на юный возраст, он уже имеет богатый опыт и выиграл медали французского чемпионата, а также дошел до заключительных стадий Лиги чемпионов. Считаем, что он значительно усилит нашу команду" - приводит слова Эменало официальный сайт клуба.

Читайте также: Бакайоко: "Я вырос, наблюдая за матчами "Челси". | http://soccernews.ru