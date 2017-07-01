Эменике может перейти в "Шахтёр"

"Шахтёр" намерен подписать форварда "Фенербахче" Эммануэля Эменике, сообщает турецкая газета Sözcü.

По сведениям издания, украинский клуб просит 30-летнего нигерийца расторгнуть контракт с "канарейками" и сменить команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Эменике сыграл за "Фенербахче" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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