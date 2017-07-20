Эмери анонсировал громкое подписание своим клубом

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Эмери анонсировал громкое подписание своим клубомГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери после первого предсезонного матча своей команды против итальянской "Ромы" анонсировал громкое подписание "красно-синими".

"Клуб работает над тем, чтобы найти игроков, которые улучшат команду в зависимости от наших потребностей. Мы стремимся заполучить одного игрока ,который может дать нам крупную наступательную консистенцию. Мы хотим подписать великого футболиста", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Неймар будет получать в ПСЖ 670 тысяч евро в неделю. | soccernews.ru

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