Эмери анонсировал громкое подписание своим клубом

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери после первого предсезонного матча своей команды против итальянской "Ромы" анонсировал громкое подписание "красно-синими".

" Клуб работает над тем, чтобы найти игроков, которые улучшат команду в зависимости от наших потребностей. Мы стремимся заполучить одного игрока ,который может дать нам крупную наступательную консистенцию. Мы хотим подписать великого футболиста ", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Неймар будет получать в ПСЖ 670 тысяч евро в неделю. | soccernews.ru