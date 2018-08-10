Эмери анонсировал уход нескольких футболистов из "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что клуб собирается продать трех футболистов.

"У нас есть только три футболиста, которые могут покинуть команду - это Карл Дженкинсон, Давид Оспина и Джоэл Кэмпбэлл. Остальные игроки останутся в команде, и мы будем продолжать работу" - приводит слова Эмери Tribalfoorball.

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