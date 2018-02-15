Эмери: "Арбитр принял несколько спорных решений в пользу "Реала"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подверг критике работу арбитра Джанлуки Рокки в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).
"На исход этого матча не в последней мере повлиял арбитр. Он принял несколько спорных решений в пользу "Реала". Мы лучше играли в начале матча, но соперник сумел сравнять счет после спорного пенальти. Второй гол был забит после того, как Рокки не зафиксировал фол Роналду на Кимпембе.
Также на ход матча могла повлиять игра рукой Рамоса в своей штрафных. В таких ситуациях нужна система видеоповторов. Хотя главный арбитр и сам должен был увидеть это нарушение.
У нас есть шанс отыграться в Париже. Мы не заслуживали поражения и наиграли хотя бы на ничью. Решения судьи были явно не в нашу пользу. Посмотрим, как все сложится в ответном матче. А в этом поединке счет на табло не отражает происходившего на поле. К сожалению, судья принял ряд решений, которые привели к поражению ПСЖ", - приводит слова Эмери Marca.
Не пропустите: "Реал" - ПСЖ - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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