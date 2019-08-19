Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"

Теги арсенал лондонливерпульунаи эмери

Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о предстоящем матче 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.

"Не хотим играть с "Ливерпулем", лучше бы мы никогда с ними не встречались. Это хороший вызов для нас, проверка.

Наша главная цель - сократить отставание от лидеров. Когда мы с ними играем, это дает нам возможность показать, на что мы способны", - сказал Эмери.

Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" пройдет 24 августа на "Энфилде". Начало - в 19:30 (мск). 

А еще: "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"

Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов