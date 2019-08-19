Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о предстоящем матче 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.



"Не хотим играть с "Ливерпулем", лучше бы мы никогда с ними не встречались. Это хороший вызов для нас, проверка.



Наша главная цель - сократить отставание от лидеров. Когда мы с ними играем, это дает нам возможность показать, на что мы способны", - сказал Эмери.



Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" пройдет 24 августа на "Энфилде". Начало - в 19:30 (мск).

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