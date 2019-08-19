Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о предстоящем матче 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.
"Не хотим играть с "Ливерпулем", лучше бы мы никогда с ними не встречались. Это хороший вызов для нас, проверка.
Наша главная цель - сократить отставание от лидеров. Когда мы с ними играем, это дает нам возможность показать, на что мы способны", - сказал Эмери.
Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" пройдет 24 августа на "Энфилде". Начало - в 19:30 (мск).
А еще: "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0