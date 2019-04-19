Эмери: "Арсенал" не дал "Наполи" создавать моменты"



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы провели хороший первый тайм. Нам удалось забить гол, а затем мы не давали сопернику создавать моменты. Я доволен тем, как мы провели оба матча с "Наполи".

"Валенсия" - это сильный соперник. С ней нам будет нелегко", - приводит слова Эмери BBC.

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