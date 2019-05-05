Эмери: "Арсенал" заслуживал победы"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после матча с "Брайтоном" (1:1).

"Мы заслуживали победить. Но нужно отметить достойную игру "Брайтона". Они прекрасно сыграли в защите и я поздравляю их с добытым очком", - приводит слова Эмери ВВС.

Отметим, что "канониры" практически лишились шансов на попадание в топ-4 АПЛ, однако в следующий сезон Лиги Чемпионов они могут попасть благодаря победе в Лиге Европы.

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