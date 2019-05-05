Эмери: "Арсенал" заслуживал победы"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после матча с "Брайтоном" (1:1).
"Мы заслуживали победить. Но нужно отметить достойную игру "Брайтона". Они прекрасно сыграли в защите и я поздравляю их с добытым очком", - приводит слова Эмери ВВС.
Отметим, что "канониры" практически лишились шансов на попадание в топ-4 АПЛ, однако в следующий сезон Лиги Чемпионов они могут попасть благодаря победе в Лиге Европы.
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|Команда
|М
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|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
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|Хаддерсфилд Таун
|37
|15