Эмери: "Арсенал" заслуживал победы"

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Эмери: "Арсенал" заслуживал победы"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии после матча с "Брайтоном" (1:1).

"Мы заслуживали победить. Но нужно отметить достойную игру "Брайтона". Они прекрасно сыграли в защите и я поздравляю их с добытым очком", - приводит слова Эмери ВВС.

Отметим, что "канониры" практически лишились шансов на попадание в топ-4 АПЛ, однако в следующий сезон Лиги Чемпионов они могут попасть благодаря победе в Лиге Европы.

Читайте также: "Арсенал" потерял очки в матче с "Брайтоном". | http://soccernews.ru

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