Эмери: "Бьелса сказал мне, что лучший футбол после "Барселоны" Гвардиолы показал ПСЖ"

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Эмери: "Бьелса сказал мне, что лучший футбол после "Барселоны" Гвардиолы показал ПСЖ"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о словах, которые однажды сказал его известный аргентинский коллега Марсело Бьелса.

"Один из самых авторитетных наставников, которым я очень восхищаюсь, несмотря на то, что его сильно критиковали во Франции, - это Марсело Бьельса. И он сказал мне, что лучший футбол, который он видел после "Барсы" Гвардиолы, был в победном матче ПСЖ против "Барселоны", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Эмери вспомнил о проигранном матче "Барселоне" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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