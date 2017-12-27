Эмери будет следить за игроками ПСЖ с помощью GPS

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Эмери будет следить за игроками ПСЖ с помощью GPSГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери будет следить за своими подопечными, которые отправились в 10-дневный отпуск, с помощью GPS-технологий.

Как информирует El Mundo Deportivo, каждому из игроков парижан на время предоставленного отдыха тренерским штабом команды были поставлены задания, которые направлены на поддержание своей формы в тонусе. И чтобы наглядно контролировать выполнение футболистами предъявленных требований, тренерский штаб ПСЖ предоставил каждому из игроков специальное GPS-устройство.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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