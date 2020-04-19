Эмери был в отношениях сразу с двумя девушками во время своей работы в "Арсенале"

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Эмери был в отношениях сразу с двумя девушками во время своей работы в "Арсенале"

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери во время работы в лондонском клубе встречался сразу с двумя девушками. Об этом сообщает The Sun.

Специалист был в отношениях с британкой Сашей Райт и с владелицей бара "MarBlanc" в Мальорке Лусилой Сеги.

Ранее Райт рассказала, что Эмери обвинил ее в увольнении из "Арсенала".

Знакомый с ситуацией тренера рассказал, что Лусия Сеги путешествовала вместе с Эмери.

"Лусила путешествовала по всему миру с Унаи, и, хотя они не женаты, они жили вместе, как муж и жена. Они вместе более десяти лет, и она была его спутницей с тех пор, как он расстался со своей бывшей женой Луизой", - рассказал источник.

Отметим, что Унаи до сих пор находится в отношениях с Лусией.

Эмери возглавил "Арсенал" летом 2018 года. Под его руководством лондонский клуб финишировал на пятом месте в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы, где проиграл "Челси". По ходу нынешнего сезона испанец был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

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