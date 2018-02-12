Эмери: "Было особенно важно для уверенности выиграть матч с "Тулузой"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу над "Тулузой" в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0).

"Было особенно важно для уверенности выиграть матч с "Тулузой". Думаю, что команда провела хороший матч и во многом это хорошо для нас. Мы сделали еще один шаг к уверенности, необходимой для Лиги чемпионов. Думаю, ПСЖ показал игру, которую ждут от нас в среду.

Что касается Лассана Диарра, то он просто физически не способен играть 90 минут, поэтому он сыграл 60 минут. Мы решим, готов ли он играть на том уровне, который необходим в Лиге чемпионов. Он пришел, чтобы помочь, когда команде нужен опорник. Но до этого он много месяцев был без игровой практики", - отметил наставник.

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