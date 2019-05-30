Эмери: "Челси" заслужил победу"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги финального матча Лиги Европы с "Челси" (4:1). Об этом пишет BT Sport.

"Я бы хотел поздравить "Челси". В первом тайме у нас были хорошие моменты, мы могли добиться желаемого результата. К сожалению, не удалось их реализовать. После первого гола "Челси" игра изменилась. Они заслужили победу", - сказал Эмери.

Ранее сообщалось, что Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы.

Благодаря этой победе "Челси" попал в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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