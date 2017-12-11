Эмери: "Чтобы добиться в Лиге Чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших"

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Эмери: "Чтобы добиться в Лиге Чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой парижанам в соперники достался мадридский "Реал".

"Считаю итоги жеребьёвки хорошими. Уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом". Чтобы добиться в Лиге Чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших. Стадия 1/8 финала - удачный момент для встреч с подобными соперниками. Надо проявить характер, продемонстрировать тактические навыки и талант" - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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