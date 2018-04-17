Эмери: "Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение"

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Эмери: "Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери считает, что клубу необходимо время, чтобы сравняться с другими европейскими топ-клубами.

"ПСЖ - новый клуб. Нам нужно поддерживать свой уровень в чемпионате, у лидеров других лиг гораздо больше трофеев. "Бавария" опережает всех в Германии, в Испании есть "Реал" и "Барселона", в Италии "Ювентус", "Милан" и "Интер".

Во французском первенстве у ПСЖ семь титулов - столько же, сколько у "Лиона". Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение. Это новый клуб с новыми идеями" - приводит слова Эмери Goal.com.

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