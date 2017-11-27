Эмери: "Доказали, что в нынешнем сезоне стали сильнее"

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Эмери: "Доказали, что в нынешнем сезоне стали сильнее"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над "Монако" в матче 14-го тура французской Лиги 1.

"Мы хотели не пропустить гол против команды, которая много забивает. Нам это не удалось. Но мы доказали, что в этом сезоне мы стали сильнее. Мы работаем ради побед. Мы хотим создать команду, которая должна быть готова играть матчи с сильными соперниками. Мы должны продолжить свой прогресс", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции. | soccernews.ru

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