Эмери: "Доказали, что в нынешнем сезоне стали сильнее"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над "Монако" в матче 14-го тура французской Лиги 1.

" Мы хотели не пропустить гол против команды, которая много забивает. Нам это не удалось. Но мы доказали, что в этом сезоне мы стали сильнее. Мы работаем ради побед. Мы хотим создать команду, которая должна быть готова играть матчи с сильными соперниками. Мы должны продолжить свой прогресс ", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции. | soccernews.ru