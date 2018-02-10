Эмери: "Еще не думал о составе на матч против "Реала"

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Эмери: "Еще не думал о составе на матч против "Реала"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что еще не думал о составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Первая игра пройдет 14 февраля в Мадриде.

"Сейчас я думаю только о предстоящем матче с "Тулузой". Нам предстоят две совершенно разные, но при этом очень важные игры. В этом сезоне мы проиграли "Страсбургу" перед другой ответственной встречей. В субботу на поле должна выйти команда, которая будет готова играть на победу", - сказал он.

Читайте: Эмери: "У "Реала" есть такие игроки, как и у нас" | http://soccernews.ru

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