Эмери: "Если Кавани и Неймар не достигнут договоренности, я приму решение"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о перепалке, которая случилась между форвардами его команды Эдинсоном Кавани и Неймаром во вчерашнем матче Лиги 1 против "Лиона".

"М ы собираемся разобраться в ситуации на тренировке. В команде есть несколько игроков, которые могут исполнять штрафные удары. Они оба входят в их число, никакой иерархии в команде на право их пробития нет. Если между ними не будет достигнуто договоренности, я приму решение ", - цитирует наставника "красно-синих" El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:0. | soccernews.ru