Эмери: "Если Кавани и Неймар не достигнут договоренности, я приму решение"

Теги псжлионунаи эмеринеймарэдинсон кавани

Эмери: "Если Кавани и Неймар не достигнут договоренности, я приму решение"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о перепалке, которая случилась между форвардами его команды Эдинсоном Кавани и Неймаром во вчерашнем матче Лиги 1 против "Лиона".

ы собираемся разобраться в ситуации на тренировке. В команде есть несколько игроков, которые могут исполнять штрафные удары. Они оба входят в их число, никакой иерархии в команде на право их пробития нет. Если между ними не будет достигнуто договоренности, я приму решение", - цитирует наставника "красно-синих" El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:0. | soccernews.ru

комментарии
tyler37

На тренировке каждый из них пробивает по 5-10 штрафных и пенальти. Кто больше забил, тот и главный штрафнюк и пенальтист. Скорее всего это не последняя проблемка у этих двоих.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 6 18
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Марсель 6 10
7 Нант 6 10
8 Ницца 6 9
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 6 7
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
14 Амьен 6 6
15 Ренн 6 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов