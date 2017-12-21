Эмери: "Если в класико и есть фаворит, то это "Реал", который играет дома"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери оценил шансы "Реала" и "Барселоны" в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"Я буду присутствовать в Мадриде на этом матче. Обе команды отлично изучили друг друга. Такие матчи совсем по-другому воспринимаются на стадионе. "Реал" потерял много очков в этом сезоне. Но, если в класико и есть фаворит, то это "Реал", который играет дома", - приводит слова Эмери Marca.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени.

После 16 туров "Реал" занимает четвертое место в Ла Лиги и отстает от лидирующей "Барселоны" на 11 очков. Впрочем у королевского клуба есть одна игра в запасе.

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