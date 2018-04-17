Эмери готов вернуться в Ла Лигу

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Эмери готов вернуться в Ла Лигу

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что он хочет возглавить "Реал Сосьедад". 

"Я всегда любил "Реал Сосьедад". Этот клуб занимает особое место в моем сердце. Я вырос в нем и провел там 10 лет. Я намерен в будущем поработать с клубом", - приводит Marca слова Эмери.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не собирается продлевать контракт с 46-летним Эмери, который истекает в конце сезона.  

Стоит отметить, что Эмери является воспитанником "Реала Сосьедад" и в бытность футболистом несколько лет играл за него.

Не пропустите: Эмери: "Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение". | http://soccernews.ru

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