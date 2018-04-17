Эмери готов вернуться в Ла Лигу
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что он хочет возглавить "Реал Сосьедад".
"Я всегда любил "Реал Сосьедад". Этот клуб занимает особое место в моем сердце. Я вырос в нем и провел там 10 лет. Я намерен в будущем поработать с клубом", - приводит Marca слова Эмери.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не собирается продлевать контракт с 46-летним Эмери, который истекает в конце сезона.
Стоит отметить, что Эмери является воспитанником "Реала Сосьедад" и в бытность футболистом несколько лет играл за него.
Не пропустите: Эмери: "Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
Лента новостей
-
Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"
-
"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
-
Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов
-
Остаться в гонке за медали: ЦСКА постарается отыграться за неудачи на "Амкаре"
-
Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии
-
Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги
-
"Барселона" впервые за 16 лет вышла на поле без единого воспитанника в основе
-
Кака рассказал о своих сложностях в "Реале"
-
"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"
-
"Барселона" побила еще один испанский рекорд
-
"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (обзор)
-
Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции
-
"Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор)
-
"Интер" - "Кальяри" - 4:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|33
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|33
|66
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Бордо
|33
|43
|11
|Генгам
|33
|42
|12
|Дижон
|33
|42
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Лилль
|33
|29
|19
|Труа
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25