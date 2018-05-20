Эмери хочет отдохнуть от футбола и посвятить время семье

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Эмери хочет отдохнуть от футбола и посвятить время семье

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал свой уход из клуба.

"Я закончил свое приключение с ПСЖ. У нас было большое количество хороших вещей, и я желаю всего наилучшего клубу в будущем. На счет своего будущего я спокоен. Пришло время провести время с семьей, друзьями, посвящая свободные минуты всевозможным делам, но продолжая следить за тем, что происходит в футболе. Это был отличный опыт с моими игроками. Все, что произошло, было положительным", - цитирует наставника парижан TuttoMercatoWeb.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru

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