Эмери хочет отдохнуть от футбола и посвятить время семье

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал свой уход из клуба.

"Я закончил свое приключение с ПСЖ. У нас было большое количество хороших вещей, и я желаю всего наилучшего клубу в будущем. На счет своего будущего я спокоен. Пришло время провести время с семьей, друзьями, посвящая свободные минуты всевозможным делам, но продолжая следить за тем, что происходит в футболе. Это был отличный опыт с моими игроками. Все, что произошло, было положительным", - цитирует наставника парижан TuttoMercatoWeb.

Напомним, президент ПСЖ исключил уход Неймара. | soccernews.ru