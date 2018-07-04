Эмери хочет подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечного

Теги унаи эмерисевильястивен нзонзиарсенал лондон

Эмери хочет подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечногоНовоиспеченный главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

По сведениям The Sun, сам 29-летний хавбек также желает воссоединиться со своим бывшим наставником, под руководством которого он выступал на "Рамон Санчес Писхуане" в сезоне 2015/2016. Потенциальный трансфер француза будет стоить лондонскому клубу 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Арсенал" определился с размером своего предложения по Андре Гомешу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов