Эмери хочет подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечного

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

По сведениям The Sun, сам 29-летний хавбек также желает воссоединиться со своим бывшим наставником, под руководством которого он выступал на "Рамон Санчес Писхуане" в сезоне 2015/2016. Потенциальный трансфер француза будет стоить лондонскому клубу 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Арсенал" определился с размером своего предложения по Андре Гомешу. | soccernews.ru