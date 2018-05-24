Эмери хочет пригласить в "Арсенал" двух игроков из Серии А

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Эмери хочет пригласить в "Арсенал" двух игроков из Серии А

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет пригласить в команду двух игроков из итальянской Серии А.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник "канониров" нацелился на полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и хавбека "Сампдории" Денниса Прата.

Ранее стало известно, что также Эмери намерен переманить в "Арсенал" одного из ключевых игроков ПСЖ. | http://soccernews.ru

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