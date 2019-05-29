Эмери хочет видеть в "Арсенале" защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье летом может оказаться в лондонском "Арсенале", сообщает France Football.

По сведениям издания, в подписании бельгийского фулбека заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Испанский специалист считает этот вариант оптимальным, поскольку трансфер и зарплата 27-летнего футболиста не сильно ударят по бюджету клуба.

ПСЖ рассчитывает выручить от продажи Менье 30 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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