Эмери: "Хочу, чтобы Озил забыл ЧМ-2018"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери надеется на то, что полузащитник Месут Озил поскорее забудет Чемпионат Мира-2018.

Напомним, что Германия не вышла из группы на турнире.

"Задача тренера помогать каждому игроку. Для нас Мезут – очень важный игрок. Его сборная не получила желаемых результатов на ЧМ-2018, но сейчас он в отпуске, и я хочу, чтобы он хорошо расслабился, и когда он вернется, будет в хорошем настроении", - сказал он.

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