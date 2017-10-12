Эмери: "Хотим помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о шансах вингера его команды Неймара выиграть награду лучшему футболисту планеты "Золотой мяч".

" Мы хотим иметь в своем составе много игроков, которые бы претендовали на "Золотой мяч". У Неймара есть возможность выиграть эту награду. Мы хотим помочь ему в этом. Но сегодня в мире есть много хороших игроков. Мы будем работать в будущем, чтобы помочь ему стать реальным кандидатом на получение награды ", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Эмери высказался о ситуации с Ди Марией. | soccernews.ru