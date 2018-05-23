Эмери: "Хотим стать лучшей командой в Премьер-Лиге и мире"

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Эмери: "Хотим стать лучшей командой в Премьер-Лиге и мире"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери уже обозначил цели перед своей командой.

"Наша цель - быть в числе лучших команд Европы, выигрывать трофеи и находиться в элите европейских команд.  Я также хочу, чтобы фанаты могли гордиться командой. Я знаю, что они и так гордятся ею, но я хочу, чтобы это чувство было еще большим.

Я верю в игроков, которые находятся здесь. Наша цель состоит в том, чтобы работать вместе. Это очень важно для клуба после двух лет его отсутствия в Лиге Чемпионов. Мы хотим стать лучшим клубом, лучшей командой в Премьер-Лиге, а также в мире", - цитирует наставника "канониров" Sky Sports.

Напомним, Эмери уже определился с первым подписанием в "Арсенале". | soccernews.ru

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