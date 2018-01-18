Эмери: Кавани - бомбардир, Неймар - лидер"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил отличную игру форвардов своей команды Эдинсона Кавани и Неймара.

Напомним, что бразилец оформил покер в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (8:0), а Кавани отметился одним мячом.

"Кавани - бомбардир. Неймар - лидер. Вместе мы можем достигнуть многого", - сказал он. | soccernews.ru