Эмери: "Ключевым стал первый матч"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

"Реал" играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. "Реал" заслужил пройти дальше. Проиграть "Реалу" не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала - да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80-ти минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%", - цитирует наставника парижан официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ уступил "Реалу" со счетом 1:2. | soccernews.ru