Эмери: "Когда Ди Мария готов на 100%, он важен для команды"

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Эмери: "Когда Ди Мария готов на 100%, он важен для команды"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о ситуации с вингером своей команды Анхелем Ди Марией.

"У Ди Марии была отличная вторая половина прошлого сезона, и закончил он его очень хорошо. В начале текущего сезона он не смог сыграть против "Монако", а затем провел хорошие матчи и получил повреждение, выбыв на месяц. Ди Мария - важный игрок, и, когда он готов на 100%, он является важным игроком для нас. Он будет играть", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, президент ПСЖ был обвинен в коррупции. | soccernews.ru

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