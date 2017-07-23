Эмери: "Крыховяку лучше уйти из ПСЖ"

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Эмери: "Крыховяку лучше уйти из ПСЖ"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что полузащитнику Гжегожу Крыховяку стоит сменить клуб.

"Я поговорил с Гжегожем и посоветовал ему сменить клуб. Мне кажется, что это будет лучший вариант для него. Крыховяк не сумел вписаться в игру ПСЖ. Он является классным игроком, но для него же лучше уйти. Возможно, стиль игры другой команды подойдет ему лучше", - цитирует Эмери Sportsmole.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Валенсия".

27-летний Крыховяк перешел в ПСЖ летом 2016 года из "Севильи" за 33,6 миллионов евро, провел за клуб 19 матчей и не забил ни одного гола.

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