Эмери: "Лига Чемпионов похожа на женщину, на данный момент она - подруга "Реала"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сравнил Лигу Чемпионов с женщиной.

"Лига Чемпионов похожа на женщину, ее нужно понемногу соблазнять. На данный момент она является подругой "Реала Мадрид". Он хорошо ухаживает за ней. Это правда, это не юмор, это метафора", - цитирует наставника парижан RMC Sport.

Напомним, вчера ПСЖ не смог обыграть "Генгам". | soccernews.ru