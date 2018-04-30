Эмери: "Лига Чемпионов похожа на женщину, на данный момент она - подруга "Реала"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сравнил Лигу Чемпионов с женщиной.
"Лига Чемпионов похожа на женщину, ее нужно понемногу соблазнять. На данный момент она является подругой "Реала Мадрид". Он хорошо ухаживает за ней. Это правда, это не юмор, это метафора", - цитирует наставника парижан RMC Sport.
Напомним, вчера ПСЖ не смог обыграть "Генгам". | soccernews.ru
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