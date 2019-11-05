Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хавбек команды Гранит Джака лишен капитанской повязки.
Напомним, Джака отказался извиняться перед фанатами "канониров" за инцидент в матче с "Кристал Пэлас" (2:2). Тогда футболист жестко отреагировал на свист фанатов, швырнул футболку на газон и не пожал руку главному тренеру.
Завтра, 6 ноября, "Арсенал" сыграет с "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.
А еще: Эмери сказал, что Джака, скорее всего, пропустит матч с "Вулверхэмптоном"| http://soccernews.ru
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|М
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|Челси
|11
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|17
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|Шеффилд Юнайтед
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|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
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|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
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|Саутгемптон
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|8
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