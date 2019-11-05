Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале"

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Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хавбек команды Гранит Джака лишен капитанской повязки.

Напомним, Джака отказался извиняться перед фанатами "канониров" за инцидент в матче с "Кристал Пэлас" (2:2). Тогда футболист жестко отреагировал на свист фанатов, швырнул футболку на газон и не пожал руку главному тренеру.

Завтра, 6 ноября, "Арсенал" сыграет с "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.

А еще: Эмери сказал, что Джака, скорее всего, пропустит матч с "Вулверхэмптоном"| http://soccernews.ru
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