Эмери: "Лучшая подготовка к матчам против "Реала" - январь"
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о подготовке своей команды к играм против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Лучшая подготовка к поединкам 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" - это январь, когда у нас будет много игр. Все матчи важны, они помогут нам стать сильнее в преддверии противостояния с "Реалом". Мы не должны забывать, что у клуба есть цель - выиграть все титулы. Темп и уровень должны поддерживаться во всех матчах. Воскресная игра не является в этом плане исключением", - цитирует наставника парижан le10sport.
Напомним, Неймар поставил ультиматум ПСЖ. | soccernews.ru
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