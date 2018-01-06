Эмери: "Лучшая подготовка к матчам против "Реала" - январь"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о подготовке своей команды к играм против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Лучшая подготовка к поединкам 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" - это январь, когда у нас будет много игр. Все матчи важны, они помогут нам стать сильнее в преддверии противостояния с "Реалом". Мы не должны забывать, что у клуба есть цель - выиграть все титулы. Темп и уровень должны поддерживаться во всех матчах. Воскресная игра не является в этом плане исключением ", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, Неймар поставил ультиматум ПСЖ. | soccernews.ru