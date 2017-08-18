Эмери: "Матюиди был важным игроком команды"

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Эмери: "Матюиди был важным игроком команды"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери высказался о переходе Блеза Матюиди в "Ювентус".

"Мы были очень довольны Матюиди. Он был важным футболистом команды, её сердцем в ключевые моменты прошлого сезона, да и в целом в карьере в составе ПСЖ. Он искал хороший вызов и нашёл его в другой команде. Поэтому я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит прогрессировать. Мы продолжим следовать тем же курсом. У нас есть молодые игроки, которые хотят расти, такие как Рабьо, Нкунку и другие" - цитирует Эмери Football Italia.

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