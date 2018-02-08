Эмери: "Мбаппе перешел в ПСЖ не из-за денег"
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прогнозирует для форварда своей команды Килиана Мбаппе великое будущее.
"У него впереди - большое будущее. Неизвестно, где он будет выступать в дальнейшем. Но сейчас он находится в Париже. Раньше такие игроки не задерживались во Франции, их было трудно сохранить. Они уходили. Теперь они могут играть здесь на протяжении 15-ти лет. "Реал" и "Барселона" хотели Килиана, но у ПСЖ есть желание сохранить его во Франции. И я считаю, что в своем выборе Мбаппе руководствовался не экономической составляющей, а спортивной", - цитирует наставника "парижан" Marca.
Напомним, защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"
-
Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
-
Гарай пропустит несколько недель из-за травмы
-
Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"
-
Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"
-
"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро
-
Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
-
Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
-
Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании
-
Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"
-
Турнир прогнозов: анонс 33 тура
-
Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"
-
"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)
-
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд
-
Слуцкий получил предложение от "Твенте"
-
Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании
-
Мина дебютировал за "Барселону"
-
Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
-
Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
-
"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|24
|29
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18