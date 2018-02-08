Эмери: "Мбаппе перешел в ПСЖ не из-за денег"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прогнозирует для форварда своей команды Килиана Мбаппе великое будущее.

" У него впереди - большое будущее. Неизвестно, где он будет выступать в дальнейшем. Но сейчас он находится в Париже. Раньше такие игроки не задерживались во Франции, их было трудно сохранить. Они уходили. Теперь они могут играть здесь на протяжении 15-ти лет. "Реал" и "Барселона" хотели Килиана, но у ПСЖ есть желание сохранить его во Франции. И я считаю, что в своем выборе Мбаппе руководствовался не экономической составляющей, а спортивной ", - цитирует наставника "парижан" Marca.

Напомним, защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону". | soccernews.ru