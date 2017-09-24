Эмери: "Монпелье" удалось лишить нас пространства"

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Эмери: "Монпелье" удалось лишить нас пространства"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги матча против "Монпелье" (0:0).

"Соперник сыграл в обороне, ему нужно отдать должное. "Монпелье" удалось лишить нас пространства. Мы играли так, как хотели, много владели мячом, но, чтобы забить, нужно было больше прикладывать усилий. У нас были голевые моменты, но для победы этого недостаточно.

Главное, конечно, не пропустить, но задача всегда одна - победить. Так что ничьей для нас недостаточно. Игра дала много пищи для размышлений о том, как продолжать прогрессировать" - приводит слова Эмери Canal +.

Смотрите также обзор матча "Монпелье" - ПСЖ. | http://soccernews.ru

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