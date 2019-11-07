Эмери - Моуринью: "Я тут тренер!"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отреагировал на слухи о том, что Жозе Моуринью может сменить его на посту тренера "канониров".

"Я тут тренер!" - заявил Эмери в интервью для Goal.com.

После 11 туров "канониры" занимают в АПЛ пятое место, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

Напомним, что руководство "Арсенала" готово уволить Эмери, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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