Эмери может сменить Вальверде в "Барселоне"

Теги барселонаунаи эмериэрнесто вальвердеарсенал лондон

Эмери может сменить Вальверде в "Барселоне"

Будущее Эрнесто Вальверде в "Барселоне" все еще остается неопределенным.

Как сообщает Sportsmole, "сине-гранатовые" пополнили список кандидатов на пост тренера команды наставником "Арсенала" Унаи Эмери. В этом сезоне "канониры" заняли в чемпионате пятое место, а завтра сыграют в финале Лиги Европы против "Челси".

Эмери известен по своей работе в ПСЖ, "Валенсии" и "Севилье", с которой он трижды выиграл Лигу Европы.

Читайте также: Мартинес стал главным кандидатом на пост наставника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гаттузо покинул пост тренера "Милана"

Гаттузо покинул пост тренера "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов