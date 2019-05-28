Эмери может сменить Вальверде в "Барселоне"

Будущее Эрнесто Вальверде в "Барселоне" все еще остается неопределенным.

Как сообщает Sportsmole, "сине-гранатовые" пополнили список кандидатов на пост тренера команды наставником "Арсенала" Унаи Эмери. В этом сезоне "канониры" заняли в чемпионате пятое место, а завтра сыграют в финале Лиги Европы против "Челси".

Эмери известен по своей работе в ПСЖ, "Валенсии" и "Севилье", с которой он трижды выиграл Лигу Европы.

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