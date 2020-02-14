Эмери может вернуться в "Севилью"

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Эмери может вернуться в "Севилью"

"Севилья" рассматривает вариант с возвращением Унаи Эмери на пост главного тренера, сообщает AS.

По сведениям издания, в случае увольнения Хулена Лопетеги андалусийский клуб постарается пригласить бывшего наставника.

48-летний специалист возглавлял "Севилью" с 2013 по 2016 год и за это время трижды выигрывал Лигу Европы.

После ухода Эмери работал с ПСЖ и лондонским "Арсеналом".

По итогам 23 туров "Севилья" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. В последнее время команда пребывает в кризисе и не может победить уже в трёх матчах подряд.

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