Эмери может возглавить "Арсенал"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает Express, переговоры замедляет требования Эмери по зарплате. Он хочет получать более 9 миллионов евро в год.

Напомним, что Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона.

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