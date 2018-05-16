Эмери может возглавить клуб из АПЛ

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Эмери может возглавить клуб из АПЛ

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Goal.com, испанец может заменить Дэвида Мойеса в "Вест Хэме". Имя нового наставника "молотобойцев" назовут в ближайшие десять дней.

Напомним, что по итогам минувшего сезона АПЛ "Вест Хэм" занял 13-е место.

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