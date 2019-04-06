Эмери может возглавить "Милан"

Руководство "Милана" продолжает поиск замены для главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который далеко не со всеми ладит в клубе.

Ранее сообщалось, что "россонери" рассматривают кандидатуру наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, однако это не единственный вариант.

По информации Football Italia, также на радаре "Милана" находится рулевой лондонского "Арсенала" Унаи Эмери.

Итальянский клуб может попытаться переманить 47-летнего испанца по окончании текущего сезона.

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