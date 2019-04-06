Эмери может возглавить "Милан"
Руководство "Милана" продолжает поиск замены для главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который далеко не со всеми ладит в клубе.
Ранее сообщалось, что "россонери" рассматривают кандидатуру наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, однако это не единственный вариант.
По информации Football Italia, также на радаре "Милана" находится рулевой лондонского "Арсенала" Унаи Эмери.
Итальянский клуб может попытаться переманить 47-летнего испанца по окончании текущего сезона.
Не пропустите: Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14