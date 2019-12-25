Эмери может возглавить "Монако"
Новым главным тренером "Монако" может стать Унаи Эмери, сообщает Le10Sport.
По сведениям издания, представители монегасков уже провели беседу с испанским специалистом, который несколько недель назад был уволен с поста наставника "Арсенала". Также "Монако" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Валенсии" Марселино Тораля.
В данный момент клуб тренирует Леонарду Жардим, но руководство "Монако" всерьез думает о его отставке.
После 19 туров "Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на три очка и имеет один матч в запасе.
Не пропустите: "Арсенал" нашел замену Обамеянгу и Ляказетту во Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью
-
Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб
-
Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана в 2019 году
-
Перейра признан лучшим футболистом в истории "Краснодара"
-
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 декабря
-
Магнуссон оценил первую часть сезона для ЦСКА
-
1
Вальверде рассказал, почему "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов
-
Воспитанник "Барселоны" собирается сменить клуб
-
"Бавария" не будет покупать Сане в январе
-
1
Месси вместе с семьей снялся в милой фотосессии, посвященной Рождеству
-
Клуб Бекхэма подписал двух игроков
-
Эмери может возглавить "Монако"
-
"Реал" не будет покупать новых игроков в январе
-
Вальверде высказался о возможном уходе Видаля из "Барселоны"
-
1
Де Йонг заявил, что де Лигт может перейти в "Барселону"
-
В Марокко пожизненно дисквалифицировали арбитра, который назначил 4 пенальти в одном матче
-
Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке
-
1
"Барселона" готова расстаться с двумя игроками в январе
-
Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в "Ювентусе"
-
6
Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью
-
Орлов заявил, что "Зенит" интересуется одним из лучших бомбардиров РПЛ
-
"Рубин" определился с зимними трансферными целями
-
"Вест Хэм" намерен избавиться от Ярмоленко
-
5
Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12