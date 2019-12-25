Эмери может возглавить "Монако"

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Эмери может возглавить "Монако"

Новым главным тренером "Монако" может стать Унаи Эмери, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, представители монегасков уже провели беседу с испанским специалистом, который несколько недель назад был уволен с поста наставника "Арсенала". Также "Монако" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Валенсии" Марселино Тораля.

В данный момент клуб тренирует Леонарду Жардим, но руководство "Монако" всерьез думает о его отставке.

После 19 туров "Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на три очка и имеет один матч в запасе.

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