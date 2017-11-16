Эмери: "Мы делаем все, чтобы Неймару было хорошо в ПСЖ"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что клуб всячески старается удержать нападающего Неймара.

"ПСЖ хочет сохранить Неймара и он никуда не уйдет. Мы делаем все, чтобы Неймару было хорошо в команде. Каждый футболист по-разному адаптируется", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Неймар не прочь вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также форвардом интересуется "Реал".

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