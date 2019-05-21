Эмери: "Мы должны уважать выбор Мхитаряна. Я не могу его заставить ехать в Баку"

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Эмери: "Мы должны уважать выбор Мхитаряна. Я не могу его заставить ехать в Баку"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о решении хавбека Генриха Мхитаряна не поехать на финальный матч Лиги Европы с "Челси", который пройдёт 29 мая в Баку.

"Для нас это очень плохо, мы бессильны в этой ситуации. Я общался с Мхитаряном сегодня утром. Это его решение и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем. Он очень хотел нам помочь, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку. Я его не могу заставить изменить решение", - сказал Эмери.

Ранее сообщалось, что футболист сможет принять участие в финале турнира, несмотря на напряженность отношений Армении и Азербайджана. Однако позже стало известно, что игрок все-таки не отправится в Баку.

В нынешнем сезоне Мхитарян участвовал в 25 матчах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.

А еще: "Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"
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