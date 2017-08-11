Эмери: "Мы хотим, чтобы Неймар вышел в стартовом составе на матч с "Генгамом"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери оценил готовность Неймара к дебютному матчу за французский клуб.

"Физически он готов сыграть весь матч. Мы хотим, чтобы он вышел в стартовом составе. У него была хорошая тренировка, он готов играть" - приводит слова Эмери FourFourTwo.

Напомним, что 13 августа ПСЖ сыграет против "Генгама".

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